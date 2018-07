Zago exalta desempenho do Inter, mas lamenta empate com o Corinthians no Sul

A atuação do Internacional diante do Corinthians deixou orgulhoso o treinador do time colorado, Antônio Carlos Zago. O treinador ficou frustrado com empate por 1 a 1 na partida desta quarta-feira, pela quarta fase da Copa do Brasil, no Beira-Rio, devido ao bom volume de jogo apresentado pelos seus comandados contra os paulistas.

"Acima de tudo, fizemos uma excelente apresentação. Temos uma proposta de jogo, que é a posse de bola na intermediária do adversário. Estamos trabalhando intensamente para melhor nas competições. Hoje (quarta-feira) fizemos a melhor apresentação do ano", avaliou o treinador.

O comandante considera que conseguiu resgatar o estilo de jogo que marca a história do clube. "Quando fui contratado, comentei sobre a história do Inter, que sempre teve toque e posse de bola. Venho procurando trabalhar. Tivemos um volume bem maior do que o do Corinthians. Não deveríamos alçar tanto a bola (na área) porque enfrentamos a melhor defesa do Brasil. Trabalhamos jogadas pelo chão, mas entramos pelo alto também", explicou Zago.

O gol do time adversário, marcado pelo atacante paraguaio Romero, também foi motivo de lamentação do técnico. "Lamentamos que, em uma defesa bem posicionada, eles conseguiram entrar. No primeiro tempo tiveram duas chances. No segundo, uma chance. Se pegar o que o Inter fez, houve um volume bem maior. Muito mais finalizações. Faltou sair com o resultado positivo dentro de campo", completou.

O resultado obriga o Internacional vencer o Corinthians em São Paulo, na próxima quarta-feira, no duelo de volta do mata-mata. Os gaúchos também jogam por um empate por mais de dois gols para avançar na Copa do Brasil. A igualdade sem gols classifica o time paulista e a repetição do placar em Porto Alegre levará a disputa para os pênaltis.

CAMPEONATO GAÚCHO

Antes da decisão da vaga para as oitavas de final da competição nacional, o Inter terá de enfrentar o Caxias pela semifinal do Estadual. O jogo de ida será disputado neste sábado, às 19 horas, no Beira-Rio. O duelo de volta pela fase semifinal do Gaúcho será no dia 23 de abril, às 16 horas, em Caxias do Sul.