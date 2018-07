Zago faz mistério e fecha último treino do Inter para pegar o Corinthians

O técnico Antônio Carlos Zago optou pelo mistério e não deu pistas da escalação do Internacional para encarar o Corinthians na quarta-feira. Nesta terça, ele fechou à imprensa o último treino da preparação da equipe para o jogo que abrirá o confronto pela Copa do Brasil, no Beira-Rio.

Zago deverá divulgar a escalação somente minutos antes do confronto. A tendência, no entanto, é que ele escale praticamente o mesmo time que venceu o Cruzeiro no domingo, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. A novidade deverá ficar por conta do meia D'Alessandro.

O argentino se tornou desfalque de última hora no fim de semana, por causa de uma pancada no tornozelo esquerdo. Na segunda-feira, no entanto, trabalhou normalmente, deu mostras de estar recuperado e, por isso, deverá recuperar a vaga que foi ocupada por Roberson contra o Cruzeiro.

Recém-contratado, o volante chileno Felipe Gutiérrez, que não foi inscrito à tempo no Gaúcho, está liberado para atuar na Copa do Brasil e pode enfrentar o Corinthians, mas provavelmente ficará como opção no banco de reservas.

Se não promover nenhuma surpresa, Antônio Carlos deverá lançar o Inter a campo com: Marcelo Lomba; William, Léo Ortiz, Victor Cuesta e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Edenílson, Uendel e D'Alessandro; Nico López e Brenner.