Zago fecha treino, mas deve manter escalação no Internacional

O Internacional encerrou neste sábado a preparação para enfrentar o Cruzeiro, domingo, no Estádio Antônio Vieira Ramos, pelo jogo da volta das quartas de final do Campeonato Gaúcho. E, como tem sido costume, o técnico Antonio Carlos Zago fechou a atividade e não revelou a escalação.

Contando apenas com os desfalques dos lesionados Danilo Fernandes, Charles e Paulão, contudo, é provável que o treinador mantenha a escalação de quinta-feira, quando o Internacional venceu o Cruzeiro no jogo de ida, por 3 a 1.

Assim, mesmo que Valdivia tenha entrado bem no segundo tempo e feito um gol, é provável que ele continue no banco e o ataque seja formado por Nico López e Brenner. Já o recém-contratado Edenílson deve seguir como titular.

Depois de treinar neste sábado, o elenco do Internacional já se concentrou no Hotel Vila Ventura, em Viamão, onde a equipe se refugiou para o jogo da volta das quartas de final. Quem avançar encara o vencedor do duelo entre Juventude e Caxias.

O Internacional deve iniciar o jogo deste domingo com: Marcelo Lomba; William, Léo Ortiz, Víctor Cuesta e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Edenílson, Uendel e D'Alessandro; Nico López e Brenner.