Zago mantém mistério e evita confirmar goleiro do Inter na finalíssima

Era o último treino aberto do Internacional antes da finalíssima do Campeonato Gaúcho. Mas, mesmo com os portões abertos, o técnico Antônio Carlos Zago manteve o mistério sobre o goleiro titular da equipe na finalíssima do Estadual, no domingo, contra o Novo Hamburgo, em Caxias do Sul.

A dúvida está entre Danilo Fernandes ou Marcelo Lomba, mas ambos estão machucados e não saíram do vestiário nesta quarta. Em tese, Danilo é o titular e Lomba, a primeira opção no banco de reservas. Porém, em função dos problemas físicos da dupla, o técnico precisou recorrer ao terceiro goleiro, Keiller, que acabou se machucando no primeiro jogo da final, no domingo passado.

Em razão da contusão, Zago precisou utilizar Lomba nos minutos finais da partida. Machucado, o goleiro não chegou a ser exigido naquele jogo. Mas claramente ainda estava sem condições de jogo. Ele ainda se recupera de desconforto muscular na coxa direita. Danilo Fernandes, por sua vez, trata uma luxação no cotovelo esquerdo e só deve voltar ao time daqui a três meses, no decorrer da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Zago deve definir o goleiro titular no treino desta quinta, com os portões fechados. Qualquer um dos dois jogará no sacrifício no domingo. Quanto ao restante do time, está praticamente definido. O Inter deve ser escalado com Danilo Fernandes (Lomba); William, Léo Ortiz, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Anselmo e D'Alessandro; Nico López e Brenner (Carlos).

Após o empate por 2 a 2 no jogo de ida, no Beira-Rio, uma nova igualdade no placar levará a final do Gauchão para os pênaltis no próximo domingo.