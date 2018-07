Zago minimiza derrota e elogia atuação do Inter contra 'melhor equipe do Brasil'

O técnico do Internacional, Antônio Carlos Zago, minimizou a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, na noite da última quarta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo, pelo primeiro confronto das oitavas do Copa do Brasil. Para ele, a atuação do clube contra a que diz ser "a melhor equipe do Brasil" mostrou que o time gaúcho está evoluindo na temporada.

"Passou um furacão no Internacional no ano passado", disse o treinador, em referência ao rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. "Para consertar, leva tempo, mas estamos evoluindo e muito. Jogamos de igual para igual com a melhor equipe do Brasil, que cresceu muito nos últimos dois anos", elogiou Zago, em entrevista coletiva depois da derrota.

Para o treinador do time colorado, um empate teria sido um resultado justo no Allianz Parque. Agora, o foco é no jogo de volta, marcado para o dia 31 de maio, no Beira-Rio. "Eles construíram uma vantagem, mas em casa nós vamos fazer de tudo para passar para a próxima fase. Até lá, temos dois jogos pela Série B e vamos buscar resultados positivos para levantar o moral da equipe".

No próximo sábado, às 19 horas, o time colorado enfrenta em casa o ABC pela segunda rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Sete dias depois, a equipe viaja para Belém para encarar o Paysandu no Mangueirão, pela jornada seguinte da Série B.