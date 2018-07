Zagueiro Maicon, do São Paulo, está na mira de times da Turquia

O zagueiro Maicon está na mira do futebol turco. Galatasaray e Fenerbahçe estão de olho no jogador, mas o São Paulo avisa que não recebeu qualquer oferta pelo defensor. Os times estariam dispostos a pagar mais de 6 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões), valor parecido com o que o clube pagou ao Porto pelo atleta.

Em suas redes sociais, Maicon evitou falar sobre qualquer proposta que tenha recebido, mas explicou que está feliz no Morumbi após um veículo de comunicação da Turquia dizer que ele estava descontente no São Paulo. "Estou muito satisfeito com o clube no qual visto a camisa", disse, lembrando que não deu entrevista sobre o tema.

No ano passado, o São Paulo fez um grande esforço para comprar Maicon, que estava emprestado pelo Porto, por pouco mais de R$ 43 milhões, mas este valor foi descontado de duas jovens promessas (Inácio e Luizão) que foram para o time português por cerca de R$ 10 milhões cada uma, ou seja, o zagueiro acabou custando aproximadamente R$ 23 milhões.

O contrato de Maicon com o São Paulo vai até 2020 e a diretoria já reiterou diversas vezes que não pretende promover um desmanche, mas sabe que o assédio de clubes europeus aos príncipais atletas deve ser grande nas próximas semanas. Outro zagueiro do elenco, Rodrigo Caio, que está com a seleção brasileira, é cotado para jogar na Itália.