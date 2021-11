Zagueira Erika rompe os ligamentos do joelho e desfalca Corinthians e a seleção

O time feminino do Corinthians perdeu um grande nome para a fase final da Copa Libertadores feminina. Nesta quarta-feira, o clube informou que a experiente zagueira Erika, de 33 anos, convocada pela seleção brasileira para o Torneio Internacional de Manaus, rompeu os ligamentos do joelho direito durante um treinamento em Assunção, no Paraguai, e deve parar por um longo período.

A defensora vai passar por cirurgia e o prognóstico de recuperação é entre oito e 12 meses. Está fora da reta final da Libertadores e do Paulistão e perderá boa parte da temporada de 2022.

"A zagueira Erika lesionou-se no último treino corinthiano. Após a realização de exames, foi constatada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O Corinthians, e toda sua Fiel torcida, desejam força e boas energias para você, Erika. Estamos juntos, sempre!", postou o Corinthians.

Erika trabalhava normalmente em Assunção, no Paraguai, para o jogo desta quarta-feira, diante do Deportivo Capiatá, quando sofreu a grave lesão. O Corinthians venceu seus dois jogos e fecha a fase de grupos em busca da manutenção da campanha perfeita.

A jogadora vai voltar ao País para a realização da cirurgia e iniciar a recuperação. A técnica Pia Sundhage deve anunciar o corte de Erika nas próximas horas. O Brasil disputará o Torneio Internacional de Manaus entre os dias 22 de novembro e 1° de dezembro.