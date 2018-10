Zagueiro admite pressão maior no Palmeiras em caso de título do rival

A boa fase do Palmeiras precisa ser confirmada com conquistas. Isto, já se sabe desde o início da temporada, quando a diretoria reforçou um elenco que já era tido como um dos mais fortes do Brasil. Mas que um possível título do maior rival só fará essa pressão crescer, o próprio elenco alviverde reconhece.

Durante entrevista concedida nesta quarta, na Academia de Futebol, o zagueiro Antônio Carlos foi perguntado se uma eventual conquista de Copa do Brasil pelo Corinthians aumentaria a pressão e responsabilidade do Palmeiras para ganhar o Campeonato Brasileiro ou a Libertadores. E o defensor foi sincero na resposta:

"Por parte dos torcedores, sim, vai aumentar a pressão, mas aqui dentro estamos fazendo o nosso trabalho. A gente não pensa no Corinthians, no Cruzeiro. A Copa do Brasil já passou", afirmou o zagueiro, citando os dois finalistas do torneio que começa a ser decidido na noite desta quarta, em Belo Horizonte. "Temos de pensar no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, e um jogo após o outro. Então se agora no domingo, às quatro horas, é o Grêmio, temos de pensar só no Grêmio. E isso que é bastante importante, estarmos focados nas chances que a gente tem", emendou, referindo-se ao próximo compromisso do Palmeiras.

Sobre a partida marcada para as 16h de domingo, no Pacaembu, Antônio Carlos disse que será "muito difícil". "Todo mundo já sabe que hoje, no campeonato que estamos vivendo, o time a ser batido é o nosso. Vamos manter o foco e a concentração. Temos um grande adversário pela frente, que é o Grêmio. Durante a semana vamos ver o que o professor Felipão vai falar para estarmos preparados e fazermos uma ótima partida no domingo."

Primeiro colocado na tabela, com 56 pontos, o Palmeiras tem cinco de vantagem sobre o Grêmio, e três em relação ao vice-líder, o Internacional, que soma 53.