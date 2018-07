Zagueiro alemão rompe ligamento do joelho em treino e é cortado da Eurocopa

De acordo com o comunicado divulgado nesta terça, Rudiger sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Depois da realização de exames, o problema foi diagnosticado e foi decidido que o jogador seria cortado, já que não se recuperaria a tempo de atuar no torneio.

A tendência era de que Rudiger começasse a campanha alemã como titular, uma vez que Mats Hummels, dono da posição, se recupera de problema muscular. A federação informou que Löw anunciará em breve o substituto do jogador da Roma, e a imprensa do país já noticiou que Jonathan Tah, do Bayer Leverkusen, é o favorito para herdar a vaga.

Rudiger é o terceiro grande problema de Löw no comando da Alemanha para esta Eurocopa. O treinador já não podia contar com o volante Gündogan, que sequer foi convocado, por lesão, e o meia Marco Reus, que foi cortado também depois de sofrer uma contusão.

Löw precisa anunciar o substituto de Rudiger antes da estreia da Alemanha na Eurocopa. O país está no Grupo C, ao lado de Polônia, Irlanda do Norte e Ucrânia, sua primeira adversária, neste domingo, em Lille.