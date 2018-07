Zagueiro Alex sofre fratura na tíbia e só volta ao Cruzeiro em 2016

"Ontem (terça-feira), o Alex se queixou de uma dor na região da perna esquerda e nos relatou que já vinha sentindo esse incômodo há alguns dias, mas ainda não havia comunicado o departamento médico, porque estava conseguindo treinar. Diante dessa queixa, a gente suspeitou de alguma coisa mais séria e fizemos uma ressonância magnética hoje pela manhã, que mostrou uma fratura por estresse na tíbia", explicou o médico do clube, Sérgio Freire Júnior.

O Cruzeiro não determinou quando Alex sofreu a contusão, mas o certo é que ele não volta ao clube em 2015. A ideia, inicialmente, é promover uma recuperação sem procedimento cirúrgico, mas ainda assim a previsão de afastamento fará com que o atleta só volte no ano que vem.

"Inicialmente, essa lesão não tem indicação cirúrgica e começaremos o tratamento dela com imobilização, repouso e ausência das atividades. Com isso, seguiremos acompanhando o atleta até a sua ampla recuperação. Ele irá se ausentar dos treinos e não jogará mais neste ano", comentou o médico.

A boa notícia na defesa ficou por conta do retorno do zagueiro Manoel diante do Avaí, neste sábado. O jogador cumpriu suspensão na vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, no último domingo, mas revelou que o período também foi importante para que se recuperasse de um problema físico no tornozelo.

"Tive esse tempo para me recuperar. Mas estou bem recuperado no tornozelo também. Fiz bem a parte física, estou bem preparado para enfrentar o Avaí. Dentro de campo mostramos nosso potencial, conseguimos bons resultados, mas temos que trabalhar muito ainda. Temos seis jogos muito difíceis. Primeiramente, pensar no Avaí, e conseguir um resultado positivo lá", comentou o jogador.