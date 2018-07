Zagueiro Anderson deixa o Fluminense e volta para o Ceará

FORTALEZA - O Ceará anunciou nesta terça-feira a contratação do zagueiro Anderson, que atuou as últimas duas temporadas no Fluminense. O jogador chegou a ser titular em parte do Campeonato Brasileiro pelo clube carioca, mas perdeu espaço com o retorno de Leandro Euzébio, que estava machucado e voltou a fazer dupla com Gum.

Anderson é um velho conhecido da torcida cearense, já que atuou pelo clube em dois anos: 2009 e 2010. Revelado pelo Americano, do Rio, o jogador também tem passagens por Volta Redonda e Gama, além do Atlético-GO, onde se destacou e chamou a atenção do Fluminense.

Aos 31 anos, o jogador é uma das apostas para o centenário do Ceará, que será comemorado em 2014. Esse ano, o clube quase conseguiu o acesso para a elite do futebol brasileiro, mas acabou a Série B apenas na sétima colocação, com 59 pontos.