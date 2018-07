Zagueiro Anderson Martins torce por Nilmar no Corinthians

Nilmar é a principal aposta da diretoria do Corinthians para reforçar o setor de ataque, mesmo depois da goleada de quinta-feira diante do Goiás, por 5 a 2, no Itaquerão. O zagueiro Anderson Martins, que jogou com Nilmar no futebol do Catar, agora torce para que seu ex-companheiro de clube seja mesmo contratado pelo Corinthians. "Seria muito bem-vindo, é um grande jogador que pode nos ajudar", afirmou.

Anderson Martins jogou com Nilmar no El-Jaish durante seis meses. E ele é só elogios para o atacante. "Na Ásia, foi artilheiro e conquistou títulos, primeiro no Al- Rayyan e depois no nosso time", lembrou o zagueiro, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, depois de ter feito sua estreia com a camisa corintiana na noite anterior - ocupou a vaga do negociado zagueiro Cleber na equipe titular.

A diretoria do Corinthians diz que só se reuniria com os empresários de Nilmar depois que o jogador comprovasse que estava livre do El-Jaish. Enquanto isso, os agentes garantem que o atacante tinha uma carta do clube do Catar equivalente a uma rescisão de contrato.