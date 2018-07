Zagueiro argentino assina contrato e celebra chegada ao Botafogo

"A verdade é que desde que recebi a proposta, gostei da ideia de vir para o Botafogo. É um desafio esportivo muito lindo, uma equipe muito grande, que voltou à divisão onde merece estar. Espero estar à altura do Botafogo e da confiança que depositaram em mim. Vou trabalhar bastante para honrar essa camisa", disse ao site do clube.

Carli estava no Quilmes, onde atuou por cinco anos, após passagens por Aldovisi, Deportivo Morón, Aldovisi e Gimnasia y Esgrima. Ele desembarcou na quinta-feira no Rio e voltará à Argentina neste fim de semana para passar as férias. A reapresentação no Botafogo acontecerá ao lado dos novos colegas, em janeiro.

Trata-se de mais uma movimentação em meio à reforma no elenco botafoguense. Na última segunda-feira, o clube já havia anunciado a saída de 11 jogadores, entre eles os zagueiros Alisson e Diego Giaretta. Assim, Carli chega para disputar a titularidade com Renan Fonseca e Roger Carvalho.