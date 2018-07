Zagueiro argentino Ayala anuncia aposentadoria

Ayala defendeu a Argentina entre 1994 e 2007, tendo participado de duas edições da Copa do Mundo: na França/98 e na Alemanha/2006 - contundido, não jogou em 2002, na Coreia do Sul e no Japão. Ao todo, ele disputou 115 jogos pela seleção, ficando atrás apenas do recordista Javier Zanetti.

Nos clubes, Ayala passou por Milan, Napoli, Valencia e Zaragoza, entre outros. No começo de 2010, ele resolveu voltar para o futebol argentino, onde defendeu o Racing Club, seu time de coração. Mas, ao final da temporada, resolveu se aposentar, ainda sem fazer qualquer comentário sobre a decisão.