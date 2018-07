Zagueiro argentino Heinze se junta ao Roma

O jogador de 33 anos, ex-Manchester United e Real Madrid, foi apresentado oficialmente no sábado após sua saída do Olympique de Marselha, onde passou as duas últimas temporadas.

"É uma grande honra vestir esta camisa", disse Heinze aos repórteres. "É fácil dizer sim a um clube como a Roma."

Heinze jogou pela Argentina nas duas últimas Copas do Mundo, mas sua omissão da seleção na Copa América deste ano em sua terra natal dá a entender que sua carreira internacional pode ter chegado ao fim.

A Roma, que terminou em sexto na temporada passada e se classificou para a Liga Europa, convocou Luis Enrique, ex-jogador do Barcelona e da esquadra espanhola, como técnico no mês passado.

Na sexta-feira, o Barcelona anunciou ter concordado em vender Bojan Krkic, de 20 anos, ao Roma por 12 milhões de euros em um acordo incomum que inclui o compromisso de comprar o centro-avante da seleção espanhola sub-21 em dois anos.

A Roma também contratou o meio-campo atacante Erik Lamela, de 19 anos, considerado uma das maiores promessas argentinas, do River Plate.