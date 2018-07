Zagueiro-artilheiro diz que São Paulo precisa melhorar

SÃO PAULO - O São Paulo chegou à sua segunda vitória seguida no Paulistão, mas ainda não encantou. E quem reconhece isso é o zagueiro Antônio Carlos, autor dos dois gols do triunfo por 2 a 1 sobre o Oeste, neste domingo, no Morumbi, pela terceira rodada. O jogador admite que a equipe ainda tem muito a melhorar.

"Fico feliz pela vitória, porque neste início de temporada ainda temos algumas dificuldades. Parece até desculpa, mas ainda estamos nos fortalecendo. Temos que melhorar, mas estou feliz pela vitória", comentou o jogador, após a partida.

Segundo o zagueiro, os gols foram possíveis pela forma com que o Oeste marca a bola aérea. "A equipe deles estava marcando por zona, e isso deixou as coisas mais fáceis. Quando o cara não pega no individual, a gente fica com mais espaço. Depois dos gols, eles colocaram um cara para me marcar e ficou mais difícil, mas ainda bem que consegui aproveitar bem essa situação no primeiro tempo", avaliou.