Zagueiro belga deixa Wolverhampton após cinco meses

Van Damme vai deixar o Wolverhampton imediatamente, mas não pode jogar pelo Standard Liège até a janela de transferências ser aberta em janeiro. O clube vai pagar o mesmo valor desembolsado em junho pelo Wolverhampton junto ao Anderlecht. "Nós receberemos o mesmo valor que nós pagamos".

Van Damme marcou um gol em seis jogos do Campeonato Inglês. O Wolverhampton está em penúltimo lugar no Campeonato Inglês, apesar de ter vencido o Sunderland por 3 a 2 no último sábado.