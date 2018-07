Zagueiro brasileiro Alex desfalcará o Chelsea por até oito semanas

O zagueiro brasileiro Alex, do Chelsea, ficará afastado dos gramados por até oito semanas por causa de uma lesão no joelho, informou o clube inglês nesta terça-feira.

Alex está fora do amistoso da seleção brasileira contra a Argentina, na quarta-feira, e deve passar por cirurgia, acrescentou o atual campeão da Inglaterra em seu site (www.chelseafc.com). No entanto, curiosamente, ele participou do treino comandado nesta terça-feira pelo técnico do Brasil, Mano Menezes, em Doha, no Catar.

O zagueiro Alex não tem tido sorte nos últimos meses. Desde que Mano assumiu a seleção, nunca conseguiu defender a equipe nacional por problemas de lesão.

Mais um machucado. O também zagueiro John Terry ficou fora da surpreendente derrota do Chelsea para o Sunderland por 3 a 0 no domingo e também pode desfalcar o clube por meses devido a um problema na perna.

"Estava controlável até as últimas duas semanas, mas chegou num ponto em que não posso continuar com isso", declarou Terry, segundo a mídia britânica.

"Depois dos jogos, é uma agonia e não consigo dormir. Costumava jogar com dor em um nível sete de 10. Agora? É 10 de 10. Preciso tirar algumas semanas para descansar, consultar especialistas e resolver o problema", destacou.