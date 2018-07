Zagueiro brasileiro do Olympique é assaltado e agredido na França

PARIS - O zagueiro brasileiro Hilton Vitorino, 33 anos, jogador do Olympique de Marselha, da França, foi alvo de mais um violento assalto contra atletas no balneário francês. O ataque aconteceu à sua residência na terça-feira à noite, quando a quadrilha sequestrou sua família durante o tempo do roubo. O assalto foi o décimo caso de violência contra jogadores e dirigentes do clube nas últimas duas temporadas.

De acordo com o Ministério Público de Marselha, o ataque aconteceu às 23 horas de terça-feira. Hilton recebia 10 familiares em sua casa, no bairro de Pointe Rouge, a 10 quilômetros do centro da cidade. Seis homens armados e mascarados invadiram sua residência e buscaram dinheiro, cartões de crédito e jóias. Hilton foi levemente ferido, mas não foi hospitalizado. Os agressores fugiram em um carro roubado.

Segundo a investigação, os assaltantes pertencem a uma quadrilha que já teria atacado diversos membros do Olympique. Em janeiro, Hilton havia registrado queixa por roubo. Em março, foi a vez do meia-atacante argentino Lucho González ser atacado. Agredido a golpes de porrete, o jogador ficou traumatizado com a ação e pediu para deixar o clube. Parte de sua família não retornou a Marselha.

Os ataques violentos se repetem em Marselha há duas temporadas. Nesse período, os irmãos franco ganeses André e Jordan Ayew também foram atacados. Ao todo, 10 jogadores e dirigentes do clube já foram assaltados, entre os quais o atacante André-Pierre Gignac, da seleção francesa. Em nota oficial, a direção do clube lamentou o novo ataque e garantiu que vai estender suas proteções à vida privada. Procurado pelo Estado, o clube não permitiu que Hilton se manifestasse.

Os problemas de violência contra atletas não são exclusividade de Marselha. Recentemente, os nadadores Frédérick Bousquet e Laure Manaudou foram assaltados em casa. Segundo procurador de Marselha, Jacques Dallest, os atletas são cada vez mais considerados "alvos fáceis" pelo crise organizado na Europa.