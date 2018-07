Zagueiro brasileiro é preso na Itália após assaltar três postos de gasolina

ROMA - Zagueiro de uma equipe de quarta divisão do Campeonato Italiano, o brasileiro Maicon Alfredo Oliva foi preso, nesta terça-feira, na cidade de Scalea, depois de assaltar três postos de gasolina em um mesmo dia com uma faca.

Maicon Oliva, que tem 20 anos, assaltou um posto à tarde e dois à noite na última segunda. No dia seguinte à noite, depois do treinamento com a Vibonese, time que defende, ele foi levado pela polícia. Maicon já havia causado problemas anteriormente por pequenos delitos.

Ainda assim, o clube do defensor lançou um comunicado manifestando a surpresa pelo ocorrido. “A Vibonese exprime sua incredulidade por um fato que perturbou todo o ambiente. A decisão deslocou o clube, que sempre viu um jogador exemplar e correto do ponto e vista profissional.”

Maicon Oliva jogou quatro partidas da atual temporada da quarta divisão italiana com um total de 252 minutos jogados.