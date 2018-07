Zagueiro brasileiro Juan garante vitória da Roma

ROMA - Sem Adriano, que, desprestigiado pelo técnico Claudio Ranieri, não ficou nem no banco de reservas, a Roma contou com outro brasileiro para reencontrar a vitória depois de duas rodadas no Campeonato Italiano. O zagueiro Juan marcou o único gol do triunfo por 1 a 0 sobre o lanterna Bari, neste domingo, no Estádio Olímpico de Roma.

A equipe da casa já havia perdido um pênalti, cobrado vagarosamente por Totti e defendido pelo goleiro Gillet, quando Juan decidiu a partida. Aos 29 minutos do primeiro tempo, o brasileiro aproveitou vacilo da defesa após levantamento na área para balançar a rede com categoria, dando um leve toque por cima do arqueiro.

A Roma, que também não contou com Júlio Baptista - assim como Adriano cotado para se transferir para o Corinthians -, manteve-se no sexto lugar do Italiano, com 26 pontos. Dono de 11 derrotas em 16 jogos, o Bari segue na lanterna, com 10 pontos.

Outros jogos. A Sampdoria perdeu a chance de chegar aos mesmos 26 pontos da Roma ao cair por 1 a 0 diante do Brescia, fora de casa, graças ao gol de Cordova. Com o resultado, o time genovês ficou com 23, em posição intermediária.

Com três gols do brasileiro Nenê, ex-Cruzeiro, o Cagliari bateu o Catania por 3 a 0. Já o Lecce fez 3 a 2 no Chievo. Juventus e Lazio completam a rodada ainda neste domingo.