Zagueiro brasileiro Wallace sofre lesão e desfalca a Lazio por um mês

O zagueiro brasileiro Wallace sofreu uma lesão de grau dois na panturrilha esquerda e desfalcará a Lazio por cerca de um mês, segundo informou nesta terça-feira o médico do clube, Fabio Rodia.

Revelado pelo Cruzeiro e com passagem pelo Monaco, da França, o jogador de apenas 22 anos sofreu a contusão no último domingo, na goleada sobre o Milan por 4 a 1, em casa, pelo Campeonato Italiano.

"Wallace foi diagnosticado com um trauma na panturrilha esquerda, após os testes e diagnósticos realizados apontarem uma lesão de grau dois na panturrilha", explicou Rodia. "Trabalhamos com o prazo de um mês para levá-lo de volta aos gramados."

Já o meia-atacante português Nani, que sofreu uma contusão no joelho, está recuperado e deve ser totalmente liberado pelo departamento médico em até dez dias, acrescentou o médico do clube.

Com duas vitórias e um empate nas três primeiras rodadas do Italiano, a Lazio soma sete pontos e está em quarto, atrás de Juventus, Napoli e Inter de Milão, que estão com 100% de aproveitamento.