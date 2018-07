Zagueiro Breno avisa que Bayern de Munique recusou proposta do São Paulo

SÃO PAULO - Por meio do seu Twitter, o zagueiro Breno avisou na tarde deste domingo que o Bayern de Munique não aceitou a oferta feita pelo São Paulo, que buscava repatriar o jogador revelado em suas categorias de base e vendido aos alemães em 2008.

"Pessoal, recebi a notícia agora e estou repassando a vocês que o Bayern não vai me liberar. Obrigado pelo apoio e carinho de vocês", postou o zagueiro de apenas 21 anos.

Desde que chegou à Alemanha, em 2008, Breno não consegue se firmar. Na temporada 2009/2010, foi emprestado ao Nuremberg, mas sofreu uma lesão no joelho direito que o deixou afastado dos gramados por longo período.

Com a saída de Alex Silva e Miranda, o São Paulo procurava pelo menos um substituto, já que Rhodolfo se firmou como titular. O primeiro nome era Coates, mas o parceiro que faria o investimento não chegou a um acordo com o Nacional, do Uruguai, e a negociação esfriou. Breno então entrou na pauta e o time tricolor fez uma proposta oficial ao Bayern. Pediu pressa na resposta, uma vez que a janela internacional de transferências fecha na próxima quarta-feira.