Zagueiro Bruno Uvini passa bem após cirurgia na face

O Santos divulgou nota na manhã desta sexta-feira para informar que o zagueiro Bruno Uvini passa bem após ser submetido a uma cirurgia. O jogador foi operado na tarde da última quinta, em São Paulo, para reconstruir ossos da face, após sofrer uma fratura no confronto diante do Cruzeiro, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

De acordo com o comunicado, a cirurgia foi realizada no Hospital Samaritano pelo médico Pedro Luiz Capp. A previsão era de que o zagueiro tivesse alta já na manhã desta sexta-feira. Ele só deve voltar aos treinos no CT Rei Pelé no início da próxima semana e está fora do duelo contra o São Paulo, domingo, no Morumbi.

A expectativa inicial era de que Bruno Uvini ficasse afastado dos gramados por cerca de seis semanas. Durante o período, no entanto, ele será liberado para realizar trabalhos leves na academia e treinamentos sem contato físico no gramado. O jogador sofreu a fratura depois de receber uma cotovelada do cruzeirense Marcelo Moreno.