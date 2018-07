Zagueiro Cahill passa nos exames médicos do Chelsea

Após dias de negociações dos termos do contrato com o zagueiro-central do Bolton, o acordo agora parece mera formalidade após a avaliação médica no centro de treinamento do clube londrino neste sábado.

"Gary passou nos exames médicos e pode ser nosso jogador em breve," disse Villas-Boas após a vitória por 1 x 0 sobre o Sunderland que garantiu o quarto lugar.

O jogador de 26 anos e sete convocações para a seleção inglesa custará ao Chelsea cerca de sete milhões de libras (10,7 milhões de dólares) de acordo com a mídia inglesa, se juntará ao capitão John Terry e parece pronto para substituir Alex.

Relatos da mídia dizem que o zagueiro brasileiro, que pediu para se transferir por conta das poucas oportunidades no time principal, pode ir para os colegas do lado oeste de Londres, o Queens Park Rangers.

Cahill chegou ao Bolton vindo do Aston Villa em 2008 com sua carreira aparentemente andando para trás, mas ele se tornou um defensor excepcional no time de Owen Coyle, que lutou durante toda a temporada.

Chelsea pegou Cahill em final de contrato no Bolton no final da temporada. O Tottenham também havia demonstrado interesse no zagueiro.

Ele irá agora disputar uma vaga com o brasileiro David Luiz para ser o parceiro de defesa de Terry e por um lugar no elenco da Inglaterra na Euro 2012.

