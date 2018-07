Zagueiro Caicedo é apresentado no Cruzeiro e celebra 'maior desafio da carreira'

O equatoriano Luís Caicedo foi apresentado nesta sexta-feira como novo reforço do Cruzeiro. Jogador da seleção de seu país, o zagueiro chega como grande esperança para resolver os problemas da defesa do time mineiro, após se destacar com a camisa do Independiente Del Valle na campanha do vice-campeonato da Libertadores no ano passado.

"Acredito que é meu maior desafio na carreira. Uma experiência muito linda poder representar essa família do Cruzeiro. Espero aproveitar a oportunidade ao máximo", declarou. "Quando surgiu a oportunidade de jogar no Brasil, no Cruzeiro, não pensei muito. Por tudo que significa o Clube, jogar no Brasil, grande como é o Clube, quero alcançar os objetivos."

"Kunty" Caicedo, como pediu para ser chamado, já vinha treinando com o elenco desde segunda-feira, quando começou a pré-temporada cruzeirense, e exaltou a recepção que teve dos novos companheiros. Pouco conhecido da torcida, ele também fez questão de apresentar suas características.

"Acredito que as qualidades são, primeiro, o jogo aéreo. Sou muito rápido com a bola e estou contente por trabalhar e ser reconhecido, contente por poder dar um passo a frente e ganhar o prêmio de melhor defensor do país. Vim para cá e espero também que possa ir bem", disse.

O jogador ainda explicou o que espera enfrentar pela frente no futebol brasileiro. "Já enfrentei equipes brasileiros. Sei que são equipes rápidas e técnicas. Esperamos adaptar o mais rapidamente possível e estar assim em pouco tempo. Acredito que estamos todos mentalizados para conseguir grandes coisas aqui. Queremos voltar a ganhar como é o Cruzeiro, um clube copeiro, um time grande no Brasil e no exterior."