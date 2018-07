Zagueiro Carli sonha com primeiro gol pelo Botafogo no clássico de domingo Contratado pelo Botafogo para esta temporada, o argentino Joel Carli tem se destacado por suas atuações nos clássicos. Foi bem diante do Vasco e do Fluminense, mas agora quer mais. No reencontro com o time vascaíno, domingo, em São Januário, o ex-jogador do Quilmes espera marcar pela primeira vez com a camisa alvinegra.