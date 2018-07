Zagueiro Chicão sente dores na coxa e é vetado no Corinthians

SÃO PAULO - O zagueiro Chicão irá desfalcar o Corinthians na partida do próximo domingo, em Florianópolis, contra o Avaí. O capitão da equipe sentiu dores na noite passada, depois do treino da tarde, e o departamento médico corintiano diagnosticou um edema na coxa direita do jogador. Ele, assim, foi vetado para o jogo do Campeonato Brasileiro.

Chicão será reavaliado pelo departamento médico na segunda-feira e, dependendo do diagnóstico, poderá ser desfalque também para o jogo da próxima quarta-feira, contra o América-MG, no Pacaembu.

Wallace, que seria o substituto natural de Chicão, também não deve jogar. Ele teve fortes dores de cabeça e não treinou nesta sexta-feira. Desta forma, virou dúvida para o jogo de domingo. Paulo André, que fez sua última partida no dia 17 de abril, contra o Santo André, pelo Paulistão, pode fazer sua estreia no Brasileirão.

Se tem problemas no ataque, o técnico Tite pelo menos ganhou dois "reforços" nesta sexta-feira. Paulinho e Willian, que foram poupados do treino de quinta-feira, participaram normalmente da atividade desta sexta e estão confirmados para o jogo.

Como Julio Cesar, Alessandro e Liedson estão no departamento médico, o time deve ter, contra o Avaí: Renan; Weldinho, Paulo André (Wallace), Leandro Castan e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Douglas; Jorge Henrique, Willian e Emerson.