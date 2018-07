Zagueiro Chicão tem diagnóstico de lesão e não pega o Santos

SÃO PAULO - O zagueiro Chicão está fora do clássico do Corinthians contra o Santos, neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O capitão sentiu uma lesão na coxa direita durante a vitória sobre o Mogi Mirim, na noite de quinta-feira, sendo obrigado a deixar o campo aos 26 minutos do primeiro tempo.

Nesta sexta-feira, o jogador passou por um exame de imagem, que confirmou o diagnóstico dos médicos: ele teve uma lesão na coxa e está vetado para o clássico.

Chicão sentiu a lesão depois de cobrar uma falta contra o Mogi Mirim. O impacto do chute causou dores e ele pediu para ser substituto. No clássico, Wallace deverá ocupar o lugar do capitão alvinegro.

