Zagueiro Cléber descarta saída da Ponte Preta

Momentos antes da vitória sobre o Oeste, por 1 a 0, na quarta-feira à noite, alguns empresários chegaram a sugerir a Cléber para não entrar em campo. Tudo porque excederia o limite de três partidas no Paulistão e não poderia defender um dos grandes que estariam interessado na sua contratação.

"Mas isso não é coisa do meu empresário. Foram outros empresários, que representavam outros clubes. Mas eu quero jogar pela Ponte. Renovei meu contrato, falei que ia ficar e vou ficar", prometeu.

Cléber tem contrato com a Ponte até maio de 2015 e, no final do ano passado, chegou a ser indicado pelo técnico Gilson Kleina ao Palmeiras. Curiosamente, o defensor só virou titular na Ponte após a saída de Kleina e a chegada de Guto Ferreira.

Com a vitória sobre Oeste, o time de Campinas ocupa a vice-liderança, com dez pontos. Perde a ponta para o líder Santos apenas no critério de saldo de gols: 6 a 4. Neste sábado, o clube volta a campo para enfrentar o terceiro colocado Penapolense, em Campinas, pela quinta rodada do Paulistão.