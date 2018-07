Zagueiro Cleber pode desfalcar Ponte contra o Santos A melhor defesa do Campeonato Paulista pode perder um de seus pilares para o jogo mais importante neste início de temporada. Capitão e principal jogador do sistema defensivo da Ponte Preta, o zagueiro Cléber sofreu uma torção no tornozelo esquerdo durante o treinamento desta sexta-feira e passou a ser dúvida para a partida de domingo, contra o Santos, às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli, pela oitava rodada.