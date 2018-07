Zagueiro congolês é vítima de racismo na Rússia

MOSCOU - O Anzhi Makhachkala, clube de Roberto Carlos na Rússia, soltou nota oficial nesta segunda-feira para lamentar mais um caso de racismo no futebol local. No domingo, quando a equipe visitou o Lokomotiv em Moscou, os torcedores da equipe da capital russa atiraram uma banana em direção ao zagueiro congolês Christopher Samba, que é negro.

O jogador se dirigia para os vestiários do estádio do Lokomitiv, já após a partida, quando uma banana caiu junto a ele. Na nota, o Anzhi se diz "profundamente decepcionado" com o episódio e afirma acreditar que as autoridades do futebol russo e os serviços de segurança do Lokomotiv farão o máximo para identificar e punir o autor do ato racista.

Samba também falou sobre o episódio e preferiu não entrar em polêmica. "Estou muito preocupado com que aconteceu na frente de crianças que estavam sentadas perto. Isso pode servir de um mau exemplo para elas. Eu tento não pensar em racismo. Eu quero acreditar que esse problema não existe mais no mundo. Talvez eu esteja errado, mas eu quero acreditar nisso", disse o congolês, contratado há menos de um mês junto ao Blackburn, da Inglaterra.

Esta não é a primeira vez que um jogador do Anzhi sofre com racismo. Em junho do ano passado, o brasileiro Roberto Carlos foi alvo de ato semelhante, também envolvendo bananas, após uma vitória sobre o Krylia Sovetov.