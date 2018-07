Zagueiro corintiano fere amigo com tiro acidental Titular do Corinthians, o zagueiro Leandro Castán acertou um tiro acidental num amigo, durante uma brincadeira na noite de segunda-feira, no sítio do jogador, em Jaú, no interior de São Paulo. Leonardo Calixto, que tem apenas 20 anos, teve o pulmão perfurado com o disparo de uma arma de pressão e está internado na UTI da Santa Casa da cidade.