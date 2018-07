Zagueiro croata pede desculpas por mensagem de apoio à Ucrânia

Após vídeo divulgado na terça-feira, o zagueiro da seleção da Croácia Domagoj Vida se desculpou por manifestação política de apoio à Ucrânia, que sustenta tensão com a Rússia desde 2014 por disputa da posse do território da Crimeia, situado na fronteira entre os países. Advertido pela Fifa uma vez, foi a segunda mensagem que o defensor divulgou com esse teor durante a Copa do Mundo.

"Eu sei que cometi um erro e gostaria de me desculpar com o povo russo. Peço que me desculpem. É a vida. Você tem de aprender com os seus erros", disse Vida à emissora russa "Rossiya 24". A entrevista foi concedida após a vitória da Croácia por 2 a 1 sobre a Inglaterra, na quarta-feira, no Estádio Luzhniki, em Moscou.

O técnico Zlatko Dalic se esquivou de comentar o assunto em entrevista coletiva nesta quinta-feira, Moscou: "Só falo sobre futebol". A Croácia se prepara para disputar a final da Copa, em partida contra a França, ao meio-dia (de Brasília) deste domingo, no Estádio Luzhniki, em Moscou.

Vida e o auxiliar técnico Ognjen Vukojevic foram advertidos pela Fifa por aparecerem em vídeo divulgado no último domingo, no qual disseram "Glória à Ucrânia" durante comemoração da vaga na semifinal do torneio conquistada sobre a Rússia, após confronto pelas quartas de final da Copa. A Federação Croata de Futebol (HNS, na sigla em croata) tomou a iniciativa de descredenciar o ex-jogador do torneio, mas não tomou nenhuma atitude quanto ao zagueiro.

"Nossa intenção não era ofender ninguém. Espero sinceramente que essa mensagem não seja entendida como nada além de uma expressão da minha gratidão aos meus amigos na Ucrânia pelo apoio deles", disse Vida em pedido de desculpas pelo primeiro episódio, em mensagem divulgada na segunda-feira. O zagueiro defendeu o clube ucraniano Dínamo Kiev entre 2013 a 2018.