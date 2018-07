Zagueiro croata se irrita ao ser lembrado de goleada para time de Kane no Inglês

O zagueiro croata Dejan Lovren ficou incomodado com uma pergunta na entrevista coletiva desta terça-feira, antes do confronto com a Inglaterra, sobre um jogo da temporada passada do Campeonato Inglês quando enfrentou o atacante Harry Kane. Um jornalista inglês lembrou uma goleada do Tottenham sobre o Liverpool, time de Lovren, por 4 a 1, com dois gols do artilheiro da Copa do Mundo, na temporada passada. O croata acabou substituído ainda no primeiro tempo daquele duelo.

"Não sei o que dizer. É completamente irrelevante aquele 4 a 1 contra o Tottenham. Por que você não me pergunta das vezes que joguei bem contra ele? Eu tenho todo o respeito por Kane, ele tem mostrado há anos que é o melhor atacante da Premier League. Ele é uma grande ameaça, vai ser uma tarefa difícil para todos nós", disse o defensor num princípio de irritação.

Para completar, o zagueiro de 29 anos citou a vitória sobre a Argentina por 3 a 0 ainda na fase de grupos sobre o exemplo de atuação que a Croácia deve buscar nesta quarta-feira, em Moscou, palco da semifinal do Mundial diante dos ingleses em confronto que começa às 15 horas (de Brasília). "Se estivermos prontos, como estivemos contra a Argentina, e jogarmos compactos, acredito que não haverá problemas", comparou.

A Croácia tem apenas um problema para escalar o time. Um dos melhores laterais da Copa, o croata Sime Vrsaljko sofreu uma lesão no joelho esquerdo nas quartas de final contra a Rússia. Foi o mesmo problema que o tirou dos gramados por quatro meses em 2017, desfalcando o Atlético de Madrid. Sua chance de atuar nesta quarta-feira é mínima. Corluka deve jogar improvisado na direita. "Sigo com a esperança de que irei conseguir me recuperar a tempo de enfrentar a Inglaterra", disse o lateral à HNTV, emissora de tevê da Croácia.