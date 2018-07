Zagueiro croata tem depoimento adiado após confusão em polêmico caso de corrupção

O zagueiro croata do Liverpool Dejan Lovren, que iria depor em um tribunal de seu país nesta quarta-feira em meio a um polêmico julgamento de corrupção no futebol da Croácia, teve o seu depoimento adiado depois de o principal suspeito de cometer irregularidades neste caso ter demitido os seus próprios advogados durante o início da audiência que não pôde ser concluída por causa de uma forte discussão.

Lovren iria falar nesta quarta sobre acordos financeiros que firmou com ex-diretor do Dínamo Zagreb Zdravko Mamic, acusado de praticar evasão de impostos e fraude fiscal em transferências de jogadores para times de outros países enquanto atuou como dirigente do clube croata, no qual o atual defensor do Liverpool iniciou a sua carreira profissional.

O zagueiro seria questionado sobre sua transferência do Dínamo para o Lyon, em 2010, na época em uma transação de 9,5 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões na cotação atual), que é suspeita de irregularidades que teriam sido cometidas por Mamic.

Porém, o jogador teve o seu depoimento reagendado para acontecer em setembro por causa de uma atitude intempestiva do ex-dirigente do time de Zagreb. Pouco depois de audiência desta quarta começar, ele iniciou uma discussão com um juiz do caso e com os seus advogados, que acabaram sendo demitidos devido ao entrevero com o próprio cliente.

Por causa da confusão ocorrida no tribunal, o juiz em questão ordenou um recesso e convocou Lovren para uma nova audiência em setembro. Isso ocorreu um dia depois de o volante Luka Modric, do Real Madrid, comparecer ao mesmo tribunal croata que fica na cidade de Osijek para também explicar acordos financeiros que fez com Mamic durante a sua transferência para o Tottenham, em 2008, quando deixou o mesmo Dínamo Zagreb, quatro anos antes de ser contratado pelo clube espanhol.

Na ocasião, Modric afirmou que tinha um acordo com Mamic que previa o pagamento ao clube croata de 50% do valor da transação que o levou ao time inglês. O atleta disse que o valor da negociação girou "entre" 21 milhões e 23 milhões de euros (algo em torno de R$ 77 milhões a R$ 88 milhões) e que, depois de uma soma deste montante ser depositada em uma conta do Dínamo, ele deu uma quantia adicional não especificada em "dinheiro na mão" a um irmão e a um filho do ex-diretor do time croata.

As autoridades acusam Mamic, até hoje considerada a pessoa mais poderosa do futebol da Croácia, seu irmão e treinador Zoran e outras duas pessoas, sendo uma delas Damir Vrbanovic, dirigente da Federação Croata de Futebol, de terem desviado 15 milhões de euros (cerca de R$ 55,5 milhões hoje) do dinheiro do clube desde 2008 por meio de acordos fraudulentos, além de não pagarem 1,6 milhão de euros (aproximadamente R$ 6,6 milhões) em impostos. Todos os quatro acusados negam as acusações contra eles.