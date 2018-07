Zagueiro da Colômbia alerta para os perigos do Japão

"Sabemos que o Japão é forte, tem excelentes jogadores e muita velocidade. Não tem tido sorte com os resultados, mas será um rival complicado", afirmou, acrescentando que há um plano para cada partida e que isso se repetirá no encontro contra os asiáticos. "Temos que conversar muito e continuar sendo a equipe que fomos nas primeiras partidas", completou.

Aos 27 anos, Zapata herdou a titularidade na defesa colombiana após Luis Amaranto Perea ser cortado do Mundial. Agora, ele completa a dupla de zaga com o capitão da equipe, Mario Alberto Yepes, jogador do italiano Atalanta, mas com quem já jogou no Milan.

A partida entre Colômbia e Japão está marcada para as 17 horas desta terça-feira na Arena Pantanal, em Cuiabá. Os colombianos se garantem em primeiro lugar do grupo com um empate. Já o Japão precisa vencer e torcer contra a Costa do Marfim. Em caso de vitória dos japoneses e empate dos africanos contra a Grécia, a disputa entrará no campo dos quesitos de desempate.