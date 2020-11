Zagueiro da Croácia joga amistoso na Turquia após testar positivo para covid-19

Em um amistoso de preparação para as rodadas finais da Liga das Nações da Uefa, Turquia e Croácia se enfrentaram em um amistoso na quarta-feira, em Istambul, e empataram por 3 a 3. Mas a história do jogo ficou marcada por uma grande polêmica. Isso porque o zagueiro croata Domagoj Vida atuou por 45 minutos mesmo após testar positivo para a covid-19.

Em um comunicado oficial, a Federação Croata de Futebol (HNS, na sigla em croata) explicou que o zagueiro havia passado por um teste na última segunda-feira junto com o restante da delegação e teve diagnóstico negativo para o novo coronavírus. No entanto, os atletas foram submetidos à nova prova nesta quarta e, desta vez, Vida testou positivo para a doença. O problema é que o resultado só saiu já com o amistoso em andamento.

Somente depois do primeiro tempo que o jogador deixou o jogo em Istambul e iniciou o período de isolamento. Além do zagueiro, uma pessoa da deleção croata também foi diagnosticada com a covid-19, mas a federação croata garante que ele não teve contato com outros membros da seleção.

A Croácia volta a campo neste sábado como visitante contra a Suécia, em Solna, em duelo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações. Na próxima terça-feira, encerra a sua participação na competição recebendo a seleção de Portugal, de Cristiano Ronaldo, na cidade de Split. Os croatas já não têm mais chance de classificação à fase final.