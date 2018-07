Zagueiro da Holanda desfalca Hamburgo por 8 semanas

A contusão ocorreu quando o zagueiro caiu desajeitadamente no amistoso com a Turquia, na quarta, vencido pela Holanda por 1 a 0. Mathijsen, aliás, participou da campanha da seleção no vice-campeonato mundial, na Copa da África do Sul.

Este não será o único problema que o Hamburgo terá para as próximas partidas. Depois de defender a Costa do Marfim no meio de semana, o zagueiro Guy Demel voltou com uma contusão no tendão de Aquiles e também desfalcará a equipe, ainda por tempo indeterminado.