Zagueiro da Lazio é suspenso por morder rival em jogo do Campeonato Italiano

Em situação cada vez mais complicada na briga pelo título do Campeonato Italiano, a Lazio ganhou mais um motivo para se preocupar nesta quarta-feira. O zagueiro espanhol Patric foi suspenso por quatro jogos e multado em 10 mil euros (cerca de R$ 60 mil) por um motivo incomum: morder um adversário em campo.

A agressão aconteceu nos acréscimos do segundo tempo da derrota da Lazio para o Lecce, ameaçado de rebaixamento, pelo placar de 2 a 1, na terça. Em meio a uma discussão envolvendo jogadores das duas equipes, Patric apareceu por trás do também zagueiro Giulio Donati, do Lecce, e mordeu o braço esquerdo do rival de forma aparentemente leve.

De acordo com a decisão disciplinar da organização do Italiano, a mordida não causou ferimentos em Donati. A cena foi captada pelo árbitro de vídeo e Patric acabou sendo expulso da partida.

Embora incomum, o episódio tem precedentes no mundo do futebol. O mais famoso foi protagonizado pelo atacante uruguaio Luis Suárez, que mordeu o zagueiro italiano Giorgio Chiellini em jogo da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. O mesmo Suárez fizera o mesmo antes contra outro rival, em 2013, quando defendia as cores do Liverpool, na Inglaterra.