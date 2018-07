Zagueiro da Ponte, Cléber recusa proposta do exterior

"O Cléber deixou claro que não quer sair para a Suíça e nem para país algum. Ele quer ficar no País. Mas a Ponte não pode trocar uma oferta de R$ 9 milhões (na verdade R$ 10 milhões na cotação atual) por uma de R$ 3 milhões", confirmou o executivo de futebol Ocimar Bolicenho.

Apesar da permanência, as declarações do dirigente deixam claro que a Ponte não vai liberar o jogador para outro clube brasileiro caso não seja paga a multa rescisória de R$ 8 milhões para o mercado interno. Além da oferta do Basel, a única proposta oficial feita à Ponte foi da Traffic, que pagaria R$ 3,5 milhões e repassaria o jogador a outro clube. O Corinthians era o principal interessado.

A Ponte Preta, por outro lado, vai aproveitar a parada da Copa das Confederações para buscar reforços no mercado. O garoto Giovani, de 19 anos, do Corinthians, deve ser apresentado nos próximos dias. No entanto, pelo menos mais um deve ser anunciado. De acordo com Bolicenho, três nomes vêm sendo negociados e um deles é Vítor Júnior, do Inter. "Até amanhã (sexta-feira) haverá resposta se deu certo", encerrou.