Zagueiro da seleção argentina é dispensado pelo Espanyol

Prestigiado pelo técnico Edgardo Bauza, mas sem espaço em um time médio da Espanha, o zagueiro Martín Demichelis foi demitido pelo Espanyol nesta terça-feira. O defensor chegou ao clube no início da temporada, mas só atuou em duas partidas. Em contraposição, esteve com a Argentina para cinco jogos no mesmo período.

Apesar dos 36 anos, Demichelis é um dos homens de confiança de Bauza, atualmente reserva de Nicolás Otamendi e Ramiro Funes Mori. A imprensa espanhola, porém, credita às suas recorrentes viagens para servir à Argentina a sua dificuldade de adaptação ao elenco do Espanyol.

Nesta terça, o clube de Barcelona disse que chegou a um acordo com o zagueiro para o rompimento do contrato, que ia até 30 de junho. Demichelis chegou a atuar por outros clubes espanhóis, como Málaga e Betis, mas teve os melhores momentos da carreira no Bayern Munique e no Manchester City.