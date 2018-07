Zagueiro da seleção italiana, Ogbonna será operado e não joga mais na temporada

O zagueiro Angelo Ogbonna, reserva de Barzagli, Bonucci e Romagnoli na seleção italiana, vai ficar afastado dos gramados até o final da atual temporada. O jogador sofreu uma lesão no joelho, terá que ser operado e será um desfalque de peso para o West Ham no restante do Campeonato Inglês.

"Tenho que elogiar Angelo, porque jogou toda a temporada machucado. Ele precisa ser operado do joelho para estar bem a longo prazo. É algo que ele teria que ter feito há umas quatro semanas, mas pedimos que ele continuasse jogando", admitiu o técnico Slaven Bilic.

Contratado junto à Juventus há um ano e meio, Ogbonna é titular absoluto do West Ham. Para o lugar dele, o clube de Londres acertou a contratação do português José Fonte, que estava desde o início de 2010 no Southampton.

Por Fonte, o West Ham pagou 8 milhões de libras (em torno de R$ 31 milhões). Aos 33 anos, o zagueiro titular da seleção de Portugal assinou por duas temporadas e meia.