Zagueiro Dalton não aceita acordo e pode deixar o Flu O zagueiro Dalton pode não atuar mais pelo Fluminense. Revelado pelo próprio time carioca, o defensor de 20 anos não treina há dez dias e compareceu nesta quinta-feira a uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Rio para tentar definir a sua situação, já que reclama de obrigações não cumpridas pelo clube. No entanto, as partes não entraram em acordo.