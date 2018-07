Zagueiro David garante permanência no Flamengo

"Fiquem tranquilos, porque meu contrato com o Mengão vai até 2014. Vocês vão tem me aturar por mais três anos e pouco ainda", declarou o defensor, em tom de brincadeira. David chegou ao time carioca em 2009 e fez sua estreia em agosto do mesmo ano.

Integrante do grupo campeão brasileiro, David projeta mais títulos com a camisa do Flamengo nos próximos anos. "Sempre vou me doar ao máximo em campo para ajudar o Flamengo e essa torcida maravilhosa, que sempre me deu muito carinho. Agradeço o apoio de todos, as mensagens e tomara que eu possa retribuir não só com atenção, mas também com títulos", prometeu.