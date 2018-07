Zagueiro de time inglês é preso por engano por roubar queijo cremoso

18º colocado na tabela do Campeonato Inglês, o Queens Park Rangers quase viu sua situação se complicar ainda mais depois de quase ter mais um desfalque no seu elenco. Zagueiro titular da equipe, Steven Caulker foi acusado de roubar um pote de queijo cremoso na cidade de Weybridge e chegou a receber voz de prisão e ser algemado pela polícia local.

De acordo com testemunhas ouvidas pelo tabloide The Sun, o jogador havia saído do local com o pote de cream cheese sem passar pelo caixa do mercado por distração. Percebendo o descuido, o zagueiro ia voltando ao estabelecimento para pagar as 1,85 libras (R$ 5,73) pelo produto quando foi abordado por policiais.

Após ficar "visivelmente assustado" com a situação, Caulker explicou o ocorrido aos funcionários da loja, que não prestaram queixa, e aos policiais, que o liberaram em seguida. Após o problema, o jogador de 22 anos, contratado pelo time de Londres nesta temporada por 9,4 milhões de libras (R$ 29,1 milhões), se juntou ao restante do elenco e deve jogar contra o Southampton, no próximo sábado, pelo Campeonato Inglês.