Zagueiro de Trinidad & Tobago morre aos 22 anos

BUDAPESTE - Jogador da seleção principal de Trinidad & Tobago, o zagueiro Akeem Adams faleceu nesta segunda-feira, aos 22 anos. O atleta, que defendia o Ferencvaros, tradicional time húngaro, estava hospitalizado desde setembro, quando sofreu um ataque cardíaco que encerrou sua carreira precocemente.

Durante a carreira, Adams jogou no W Connection, no United Petrotrin e no Central, todos times do seu país natal, e desde agosto estava no Ferencvaro. Depois de sofrer o ataque cardíaco, teve a perna esquerda amputada. Ele precisava também de um transplante cardíaco, mas estava com a saúde fragilizada demais para resistir à cirurgia.

De acordo com o clube da Hungria, Adams sofreu uma hemorragia no sábado, que complicou seu quadro clínico. O jogador não resistiu e faleceu nesta segunda-feira, encerrando uma carreira que contou com nove atuações pela seleção de Trinidad, sempre como titular.