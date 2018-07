Zagueiro destaca o papel de Dorival na evolução do Santos

O zagueiro David Braz afirma que a recuperação do Santos no Campeonato Brasileiro se deve, em grande parte, ao trabalho do técnico Dorival Junior. Desde que ele assumiu a equipe, foram cinco jogos no Campeonato Brasileiro, com três vitórias, um empate e uma derrota. “O Dorival tem corrigido o posicionamento tático e tem melhorado. Esperamos ficar assim até o final do campeonato”, afirmou o zagueiro em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira.

A equipe ainda tem a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, ao lado do Avaí, com 24 gols em 17 jogos, mas mostrou evolução nos últimos jogos. Foram apenas quatro gols sofridos e 13 marcados desde que Dorival assumiu o comando da equipe.

“Ele (o técnico) tem cobrado. Não só nós, mas toda a equipe. Não jogamos só nós. Dependemos dos atacantes, e eles têm nos ajudado bastante, como no Paulista. Infelizmente, aconteceram erros no começo do Brasileiro e ficamos como os piores”, afirmou Braz.

A próxima partida do Santos no Campeonato Brasileiro será nesta quarta-feira, contra o Vasco, na Vila Belmiro. A exemplo do que aconteceu na partida contra o Coritiba, a diretoria mantém a promoção de ingressos. Torcedores com a camisa do santos e acompanhantes dos sócios pagam meia-entrada. O zagueiro afirma que esse apoio será fundamental. “Sempre falei que a Vila lotada nos ajuda a conseguir nossos objetivos. Nosso adversário sente, e nós nos sentimos bem”.