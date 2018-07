Zagueiro diz que Costa Rica deu a resposta em campo

"Jogo sempre com humildade e trabalho. Respondi dentro de campo a tudo que falaram e mostramos quem somos nós, porque muita gente não sabia quem o nosso time era", respondeu o costa-riquenho de 29 anos, que, ao ser questionado se era um recado para o polêmico atacante italiano, se esquivou. "A gente sabe que ele é polêmico e fala sobre tudo. Mas a nossa concentração estava em 200%. Nem demos bola para ele", assegurou.

Alguns números ajudam a mostrar o quanto o zagueiro foi mais participativo do que o atacante. Balotelli deu 10 passes, enquanto o costa-riquenho fez 20. González ainda correu 9.349 metros, enquanto o italiano fez 8.523 metros.

"Eu sabia que o Balotelli é um grande jogador e tivemos que ficar muito concentrados para evitar surpresas. Tivemos que marcá-los sem deixar muito espaço e demonstramos para todo mundo o porque estamos aqui", completou González.

Com a vitória por 1 a 0 sobre a Itália, a Costa Rica já se garantiu para as oitavas de final do Mundial. A outra vaga será disputada entre italianos e uruguaios, que se enfrentam na terça-feira, às 13 horas, na Arena das Dunas. Na mesma hora, a seleção costa-riquenha joga contra a eliminada Inglaterra no Mineirão.