Zagueiro do Arsenal diz que ninguém esperava pelo sucesso de Martinelli

O Arsenal não faz um campanha brilhante no Campeonato Inglês, mas o desempenho do atacante Gabriel Martinelli tem chamado a atenção até mesmo de seus companheiros de time. É o caso, por exemplo, do zagueiro alemão Shkodran Mustafi, que admitiu surpresa com o desempenho do brasileiro.

Mustafi ainda afirmou que se estivesse no lugar de Martinelli, talvez não teria aceitado se transferir para o Arsenal, ao ver os outros atacantes que estavam no elenco inglês. Confira a entrevista